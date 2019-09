Weinig succes regiospelers in Champions League

Lang viel tijdens Ajax-Lille na 77 minuten in. De in Capelle aan den IJssel geboren aanvaller, die tot zijn 2013 in de jeugd van Feyenoord speelde, zag de Amsterdammers in eigen huis met 3-0 winnen. Ook Georginio Wijnaldum kwam vanaf de bank bij zijn club Liverpool op bezoek bij Napoli. De titelverdediger in de Champions League bracht de Rotterdammer in de 66e minuut binnen de lijnen. Wijnaldum kon Liverpool niet behoeden voor een nederlaag. Oud-PSV'er Dries Mertens en Fernando Llorente scoorden voor de Napolitanen, waardoor de Engelsen met 2-0 verloren.

Gelijke spelen

Ook Arkelaar Frenkie de Jong zag met Barcelona dat de opponent, Borussia Dortmund, een strafschop mocht nemen. Doelman Marc-André ter Stegen redde op de inzet van Marco Reus. De Jong speelde 90 minuten voor de Catalanen die met 0-0 gelijk speelden.

Memphis Depay, die in de jeugd van Sparta speelde, scoorde voor Olympique Lyon tegen Zenit Sint Petersburg. Na 50 minuten werd Depay onreglementair gestuit in het Russische strafschopgebied. De Nederlands international ging zelf achter de bal staan en schoot vanaf elf meter de 1-1 op het bord.

Stefan de Vrij speelde met Internazionale in eigen huis met 1-1 gelijk tegen Slavia Praag. De oud-Feyenoordverdediger speelde 90 minuten mee met de Nerazzurri. Voormalig Excelsior-aanvaller Mick van Buuren zat niet bij de selectie van Slavia Praag.