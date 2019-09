De Koninklijke baard: dé trend van 2019?

Het was dinsdag tijdens Prinsjesdag misschien wel het belangrijkste onderwerp van de dag: de baard van Willem-Alexander. En dus gingen we naar baard-expert Bertus Barbier van Schorem om erachter te komen of dit dé nieuwe trend van 2019 gaat worden.

"Ik weet niet of hij echt trendsettend is", zegt Bertus allereerst. "Maar, ik vind het wel heel tof. Als je een koning tekent, teken je vaak een kroontje en dan daaronder een goede baard. Dus het hoort er eigenlijk wel bij."

Viking

Enkele jaren geleden bedachten de heren bij Schorem al dat een baard best goed zou passen bij onze koning. Zodoende gingen ze aan de slag in Photoshop en kwamen ze met het bovenstaande resultaat (zie foto). "Ik weet niet of hij het ooit zo ver gaat laten komen, of dat wel helemaal mag met de regels van de monarchie", vervolgt Bertus. "Maar als dat haar van Donald Trump kan, dan kan eigenlijk alles wel. Ik zou het wel vet vinden, een echte viking als koning."

Of het ooit zover gaat komen is dus de vraag. Maar gaat dit nu echt een trend worden? Bertus denkt dat het wel zal loslopen, maar denkt tegelijkertijd dat hij toch een inspiratiebron kan vormen voor mensen die over een baard twijfelen: "Hij zal zonder meer voor inspiratie zorgen en dat mag ook best. Want ik vind het wel een mooie volle baard. En het feit dat die rood is maakt het nog vetter."