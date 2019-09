Het weer van woensdag: Wolkenvelden en zon

Woensdag wisselen wolkenvelden zonnige momenten elkaar af en blijft het de hele dag droog. Het wordt in de middag 17 graden en er staat een matige noordwestenwind, windkracht 3 of 4. Woensdagavond en in de nacht naar donderdag zijn er wolkenvelden en blijft het vrijwel droog. Het koelt af naar 7 tot 10 graden. De noordwestenwind neemt af en wordt zwak.

Donderdag zijn er wolkenvelden en is een spatje regen in de ochtend niet uitgesloten. In de middag is er af en toe zon. Het wordt opnieuw 17 graden en er staat nauwelijks wind.

Vooruitzichten

Vanaf vrijdag kantelt de stroming naar het zuidoosten en wordt de aangevoerde lucht droger en fors warmer. Het betekent dat we in het weekend kunnen genieten van heerlijk nazomerweer. In de loop van vrijdag komt de zon meer en meer tevoorschijn en het blijft dan droog.

In de middag wordt het een graad of 19 en staat er weinig wind uit het oosten.

Zaterdag is het schitterend weer met volop zon en wordt het 22 graden. Wel moet worden aangetekend dat de zuidoostenwind dan nadrukkelijk aanwezig zal zijn.

Zondag begint zonnig, maar in de loop van de middag komt er meer bewolking opzetten en later bestaat er vanuit het zuidwesten kans op een bui. Het wordt de warmste dag van het weekend met een temperatuur van 23 graden.

Het wordt spannend of het in De Bilt ook nog een keer 25 graden wordt. Dit jaar namelijk viel zowel de eerste als de laatste zomerse dag op de eerste en de laatste dag van de meteorologische zomer.