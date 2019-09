Uitvaart slachtoffers gezinsdrama Dordrecht

In Dordrecht is woensdag de uitvaart van de drie slachtoffers van het gezinsdrama in de wijk Sterrenburg. Vorige week maandag werden moeder Maryori (27) en haar kinderen Nayomi (9) en Nicolle (12) doodgeschoten door hun vader.

De uitvaart woensdag is besloten. De uitvaart van de vader is donderdag.

Dinsdagavond was er een condoleance-moment in uitvaartcentrum De Essenhof aan de Nassauweg in Dordrecht. Enkele honderden mensen hebben hun medeleven betuigd met de nabestaanden. Onder de aanwezigen was ook burgemeester Kolff.