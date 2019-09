Kunstcollectie Armando te zien in Chabot Museum

In het Chabot Museum in Rotterdam is vanaf woensdag een tentoonstelling de privé-verzameling te zien van de kunstenaar Armando (1929-2018). Het gaat om vierhonderd werken van voornamelijk Nederlandse en Duitse hedendaagse collega's. Armando zou woensdag, op de dag van de opening, negentig jaar zijn geworden.

Het Chabot Museum kreeg de collectie in 2014 als schenking. Toch bleef Armando tot zijn dood in juli 2018 kunstwerken aankopen. Die gingen ook naar het Rotterdamse museum. "Ik voel me hier gewoon thuis", zei hij over het museum. Die uitspraak is nu de titel van de expositie.

Op de expositie zijn werken te zien van onder anderen Hannah van Bart, Walter Dahn, Wolfgang Hueber, Ronald Noorman, Tjibbe Hooghiemstra, Raquel Maulwurf en Cornelia Schleime.

Bij de opening van de expositie wordt ook een speciaal concert vertolkt door het Sinfonia Rotterdam. De expositie is vanaf donderdag open voor het publiek.