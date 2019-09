Ook in Rotterdam overheerst positiviteit over 'robuuste economie'

Het was een vrij positieve boodschap op Prinsjesdag: een robuuste groei het komend jaar, maar wel met een 'winstwaarschuwing'. Maar hoe denkt men daar in Rotterdam over? Dat wordt elk jaar duidelijk een dag na Prinsjesdag, tijdens het Miljoenenontbijt, voor ondernemers en andere prominente Rotterdammers.

Het onderdeel ontbijten moet wel tussen aanhalingstekens gezet worden. "Het is elk jaar weer even haasten", zegt een ondernemer, terwijl hij snel een croissant probeert weg te werken.

"Maar ik ga vrij positief hier naar binnen vandaag", zegt de man, gevelbouwer van beroep. "Ik ben erg benieuwd wat ze hier binnen allemaal over de miljoenennota te melden hebben. Ik zie ook vertrouwen en dat geeft een veilig gevoel om te ondernemen, om dingen te doen. Wij zijn ook aan het uitbreiden en dat geeft energie om ermee door te gaan."

Robuuste groei

Burgemeester Ahmed Aboutaleb onderschrijft het beeld dat er sprake is van 'robuuste groei'. "Je ziet dat mensen uit de bijstand gaan en dat het aantal bedrijfsvestigingen in Rotterdam groeit", zegt de Rotterdamse burgervader. "Vandaag ga ik op bezoek bij een bedrijf dat een nieuwe fabriek gaat bouwen in de Rotterdamse haven. Hoe vaak kom je dat nu nog tegen? Geen uitbreiding, maar een hele nieuwe fabriek."

In Rotterdam is ook positief gereageerd op de plannen voor een investeringsfonds met miljarden voor grote projecten. "Hier hebben we lang voor gestreden als Rotterdam", zegt Aboutaleb. "Samen met de andere grote steden. Goedkoop lenen en dan robuust investeren. Daarmee moet de Rotterdamse economie vitaal gemaakt worden, waardoor we een eventuele nieuwe crisis kunnen opvangen. En dat is een goede zaak."

Maj Elmar, regiovoorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW sluit zich aan bij de woorden van Aboutaleb. "Een goede zaak en een groot belang voor onze regio", zegt Elmar.

Donkere wolken

Toch is het niet alleen maar goed nieuws, geven ook de ondernemers toe. "We staan voor uitdagingen", zegt Elmar. "En je kan je niet overal op voorbereiden. Bij sommige zaken is het 'koffiedik kijken', zoals de brexit."

Maar Aboutaleb ziet meer grote problemen. "Het tekort aan vakmensen kan echt een probleem worden voor een groeiende economie", zegt de burgemeester. "Je ziet dat het in het onderwijs een probleem is. Als je een schilder nodig hebt, dan moet je in de rij staan. Door personeelsgebrek moet je maanden wachten op heipalen. En lange tijd werd gedacht dat Oost-Europeanen onze banen zouden inpikken, maar ook mensen uit Oost-Europa kunnen het tekort niet meer oplossen."