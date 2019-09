In de gevangenis van Krimpen aan den IJssel heeft woensdagmorgen korte tijd brand gewoed in een werkplaats. Die is ontruimd.

De brand is ontstaan in een van de machines waarmee in de werkplaats wordt gewerkt. De brandweer had het vuur vrij snel geblust.

De mensen die in de ruimte waren zijn, in een ander deel van de gevangenis opgevangen.