Stylist Fred van Leer krijgt eigen show in Ahoy

Volgens Ahoy maakt hij 'samen met zijn muzikale vrienden er een waanzinnige avond van voor iedereen die van een feestje houdt'.

Van Leer, geboren in Alblasserdam, was jarenlang stylist, onder meer bij de Now&Wow-clubavonden. Later werd hij gevolgd door RTL Boulevard, X-Factor en Dames in de Dop. Zijn eerste eigen televisieshow had hij bij RTL 5, Shopping Queens. Ook was hij coach bij Holland's Next Topmodel.

Fred van Leer kwam vorige maand nog in het nieuws, omdat de politie zijn huis was binnengevallen. Op zijn twitteraccount was de tekst 'bedankt en vaarwel' geschreven. Daarop waren mensen bang dat Van Leer zelfmoord zou hebben gepleegd. Wie die tekst erop gezet heeft is niet duidelijk, maar Van Leer ontkent dat hij het is geweest.