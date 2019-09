Minister: Stikstof wordt geen probleem voor Blankenburgtunnel

De aanleg van de Blankenburgtunnel bij Rozenburg zal geen vertraging oplopen door de regelgeving rondom stikstof. Dat zegt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Ze was woensdagmorgen te gast als spreker bij het Miljoenenontbijt in De Doelen in Rotterdam.

"Bij de Blankenburgverbinding hebben we al vooruitlopend op gebruik gemaakt van een andere toetsing", zegt de minister. "Die is ook al voorbij de Raad van State. Die kunnen we sowieso doorzetten."

Ook voor projecten als de verbindingsweg A13/A16 is daar sprake van. "Eigenlijk geldt het niet voor alle projecten die nog niet zijn aanbesteed", legt Van Nieuwenhuizen verder uit.

Eind mei schrapte de Raad van State het Projectaanpak Stikstof (PAS). Om die reden mag er pas gebouwd worden als de natuur in de omgeving er geen last van heeft. Door de uitspraak staan alleen al in Zuid-Holland drieduizend projecten op losse schroeven. Andere projecten, zoals de verbreding van de A27 bij Utrecht is zelfs voorlopig van de baan.