Beveiliger krijgt vier jaar celstraf voor doodschoppen Jip Jurg in Rotterdam

Een beveiliger van de Rotterdamse Schouwburg heeft vier jaar cel gekregen voor de dood van Jip Jurg. De straf is even hoog als de eis van justitie.

Volgens de rechter heeft de beveiliger Jurg in zijn buik getrapt en is hij daaraan overleden. Van doodslag wordt H. vrijgesproken. Hij wordt schuldig bevonden aan zware mishandeling met de dood tot gevolg.

Jip Jurg (32) overleed in januari van het vorig jaar tijdens het Filmfestival Rotterdam. Hij werd mishandeld tijdens een ruzie. Het slachtoffer was met een glas naar buiten gelopen en werd daarop door de beveiliger aangesproken.

John H. (38) ontkent betrokkenheid bij de dood van Jurg. Hij zou hooguit per ongeluk op het slachtoffer zijn gaan staan.

Thuis overleden

Jip Jurg nam na de mishandeling vanaf het Schouwburgplein een taxi naar huis. Daar werd hij op zondag door zijn vader en zijn zus dood aangetroffen.

Justitie denkt dat Jurg een dag eerder al is overleden. In zijn huis waren op zaterdag al de gordijnen naar beneden getrokken. Mogelijk was hij onwel geworden.

Reputatie

Verdachte John H. heeft volgens justitie de reputatie dat hij snel klappen uitdeelt. In 2003 werd hij veroordeeld voor drugs en bedreiging. Later werd hij vrijgesproken voor betrokkenheid bij een woningoverval.

John H. stond ook terecht voor de mishandeling van een bezoeker van de Oasebar, waar hij toen ook werkte als portier. Ook in deze zaak is John H. schuldig bevonden.

H. heeft inmiddels geen werk meer.