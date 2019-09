NVJ: 'Censuur Facebook na naaktfoto 'volstrekt absurd'

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) heeft de blokkade van Rijnmond op Facebook hard veroordeeld. "Dit is precies de zorg die wij hebben over dit soort grote social mediapartijen", zegt Thomas Bruning, algemene secretaris van de NVJ.

Bepaalde functies van de Facebook-pagina van Rijnmond werden woensdagochtend ingetrokken na het plaatsen van een artikel met een omstreden naaktfoto van de 22-jarige Lotte uit Hoogvliet. Die foto werd dit weekend van haar Instragram verwijderd. Volgens Lotte zou dat komen doordat ze "een maatje meer" heeft.

Dat Facebook, die ook eigenaar is van Instagram, dit soort dingen doet kan volgens de NVJ niet door de beugel. "Dit is een heel ongelukkige manier van Facebook om zich met de inhoud te bemoeien. Of het nou nieuws is of kunst, je moet er gewoon mee naar buiten kunnen treden. Op deze manier snij je in de manier van communicatie van een medium en dat heeft enorme gevolgen".

Rijnmond probeert contact te krijgen met Facebook om de blokkade op te heffen, maar dat is nog niet gelukt. "Ook dat is bekend en echt een zwakte", zegt Bruning. "Het is goed dat jullie hier een punt van maken, want dit is journalisten monddood maken. Volstrekt absurd en alarmerend".