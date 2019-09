Geertruida verlengt contract bij Feyenoord

Het huidige contract van Geertruida liep tot de zomer van 2020 en is nu verlengd tot halverwege 2022. "Toen ik een aantal jaar geleden mijn eerste contract mocht tekenen en bij Feyenoord 1 mocht aansluiten, kwam er al een droom uit. Tegelijkertijd begon het toen pas, dan moet je het nog laten zien. Ik ben daarom minstens even blij, misschien nog wel blijer, met dit nieuwe contract", zegt Geertruida op de site van Feyenoord.

Geertruida komt uit de eigen opleiding van de club. Hij kwam in 2012 bij de Feyenoord Academy. Sjaak Troost, technisch directeur: "Lutsharel is een sterke verdediger met veel potentie. We zijn heel erg blij dat we hem langer hebben weten te binden aan Feyenoord".