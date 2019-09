Kaal egeltje Five genomineerd voor 'Dier van het Jaar'

Egeltje Five werd in april naar de Egelopvang in Papendrecht gebracht. Het dier was destijds (op vijf stekels na) helemaal kaal, door schimmelinfectie en schurft. Nu gaat het beter met Five en is ze zelfs één van de kanshebbers voor de prijs ‘Dier van het Jaar’.

Het egeltje heeft door een inzamelingsactie vele harten veroverd en zelfs drieduizend euro opgehaald voor de Egelopvang in Papendrecht. Met de nominatie voor het ‘Dier van het Jaar’ is de populariteit van Five alleen maar gestegen.



Tijdens de verkiezing voor ‘Dier van het Jaar’ moet egeltje Five het onder meer opnemen tegen kat Mia, die meevoer over de Noordzee. Ook zwaan Otje, die zwemles kreeg van twee Amsterdammers en de familie Wolf, die de laatste tijd steeds vaker wordt gespot in Nederland, zijn kanshebbers.

Moordende concurrentie dus, maar Ferry van Jaarsveld, locatiebeheerder van de Egelopvang, verwacht dat Five er met de winst vandoor zal gaan.

“Het is een heel aandoenlijk beestje natuurlijk. Met die kleine zwarte kraaloogjes en dat natte neusje. De kans lijkt me dus heel groot dat Five 'Dier van het Jaar' gaat worden", vertelt Ferry.

Niet uitbehandeld

Wanneer Five de hoofdprijs binnenhaalt zal ze - naast de eer - duizend euro winnen voor de Egelopvang. Dit kunnen ze goed gebruiken, want Five is helaas nog niet uitbehandeld. “Het gaat beter met Five, maar ze blijft haar stekeltjes verliezen. Wij gaan nu onderzoeken hoe dit komt.”

Als Five haar stekeltjes blijft verliezen, zal euthanasie één van de opties zijn. “We moeten kijken wat uiteindelijk het beste is voor het beestje. We kunnen het dier niet in de natuur zetten zonder stekels en ook niet in de tuin in een hok. Een egel loopt namelijk vijf kilometer per nacht."