Rogier is blind en won vier medailles op het WK parazwemmen in Londen

"Ik ben begonnen met zwemmen toen ik gewoon nog alles zag", vertelt Rogier. In 2012 veranderde alles, hij werd langzaam blind. "Nu zie ik nog maar 1 tot 2 procent."

Omdat zijn zicht afneemt, wisselde Rogier na de kwalificatieperiode voor het WK nog van categorie. Parazwemmen kent drie klassen: slechtziend, zeer slechtziend en blind. Rogier ging van zeer slechtziend naar de blinde klasse. "Daardoor werden mijn kansen opeens ook anders", legt hij uit. "Maar ik ging wel met het doel ernaartoe om met drie medailles terug te komen."

Dat lukte, Rogier won goud op de 400 meter vrij en de 200 meter wissel, en zilver op de 100 meter schoolslag en 100 meter rugslag.

Zwart brilletje

Rogier moet tijdens het zwemmen een geblindeerd zwembrilletje dragen. Daardoor is hij minder bezig met zijn tegenstanders. "Tijdens de race weet ik niet hoeveelste ik lig", legt hij uit. "Dus je doet je uiterste best. De ene keer is het wel goed, de andere keer is er nog net iemand sneller."

Het geblindeerde brilletje betekent niet dat Rogier geen afleiding heeft. "Ik voel het wel als er iemand naast me zwemt door alle spetters en stromingen. Maar je bent veel meer bezig met je eigen race in plaats van met 'oh, twee banen naast me ligt iemand voor me, ik moet er nog net even voorbij'."

Bloed

Rogier heeft er wel aan moeten wennen, maar hij legt het accent in zijn training nu wat meer op de techniek waardoor hij recht in het water blijft liggen."

Toch zwemt hij nog wel eens tegen de lijn aan. In Londen lagen gloednieuwe lijnen in het water. "Die zijn extra scherp", legt Rogier uit. "Dan kom je soms bloedend het water uit, maar dat moet je er voor over hebben, toch?"

Gebeld namens de koning

Rond de medailleceremonie kreeg Rogier een bijzonder telefoontje. Namens de koning werd hij gefeliciteerd met zijn twee wereldtitels. "Dat had ik van tevoren helemaal niet verwacht", zegt de zwemkampioen. "Het is extra bijzonder, omdat het een paralympische sport is. Dat is over het algemeen wat minder bekend. Ik had een smile op m'n gezicht, ik vind het een eer dat ze bellen."

De volgende wedstrijd is alweer in zicht, maar Rogier kan nog even uitrusten van het WK. "Eerst genieten van welverdiende vakantie, daarna volle focus op Tokio, naar de Paralympische Spelen."