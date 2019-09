Drugszaak België: 'Grives neemt alle verantwoordelijkheid op zich'

Volgens hem hebben twee vriendinnen van Grives niets te maken met het drugsbezit en de -handel.

De actrice werd op 21 juli gearresteerd. Volgens het OM had ze xtc-pillen, MDMA, cocaïne en ketamine in haar bezit. Op haar logeeradres werden nog veel meer verdovende middelen aangetroffen. Het ging om amfetamine, GHB en cannabis.

Donderdag is de eerste behandeling van de rechtszaak, Maar daarbij is Grives niet aanwezig. Ze is sinds vrijdag thuis.

Vorige week donderdag werd bekend dat zij de inhoudelijke behandeling na betaling van een borgsom van vijfduizend euro in vrijheid mag afwachten.

Grives heeft verklaard dat ze drugs verkocht als voorbereiding op een nieuwe rol, maar daar heeft het OM geen boodschap aan.