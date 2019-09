Meningen verdeeld over 'te pikante foto' van 22-jarige Lotte

"Dat Instagram er tegen is en de eigen regels wil handhaven, oké. Maar je moet wel voor je mening uit kunnen komen." Dat zegt een vrouw op de vraag of het terecht is dat Rijnmond een week lang is geblokkeerd op Facebook nadat de omroep een verhaal plaatste over een naaktfoto van de 22-jarige Lotte van Eijk uit Hoogvliet, die te pikant zou zijn voor sociale media. De foto werd meermaals door Instagram van het account van Lotte verwijderd.

Rijnmond plaatste dinsdag het verhaal over Lotte uit Hoogvliet. Haar foto's werden afgelopen weekend van Instagram verwijderd. "Ik had een foto van mezelf gepost waarop ik naakt te zien ben, maar waarop ik wel mijn borsten en vagina bedek", vertelde Lotte eerder tegen Rijnmond. Lotte is van mening dat de foto's zijn verwijderd omdat ze 'een maatje meer' heeft. Ze geeft voorbeelden van slankere modellen die veel meer laten zien, die niet zijn verwijderd.



Het verhaal dat Rijnmond optekende van Lotte, werd woensdagochtend geblokkeerd op Facebook. Het leverde de omroep zelfs een blokkade van een week op dit social mediaplatform.



Rijnmond ging de straat op in Hoogvliet en vroeg aan voorbijgangers wat zij van de foto vonden én of zij het terecht vinden dat Rijnmond hierdoor geblokkeerd wordt op Facebook. "Ik vind dat een beetje hypocriet", zegt een man. "Iedereen staat toch op Instagram? Vrouwen met grote borsten mogen dan niet? Dat is discriminatie."

Censuur

Een andere vrouw zegt te begrijpen dat het van Instagram en Facebook af moest. "Ik zou het er zelf niet opzetten. De één neemt er wel aanstoot aan en de ander niet. Ik snap wel dat het eraf moest." Begrip voor de censuur van een Nederlands nieuwsmedium is er nauwelijks bij de voorbijgangers.

Dat Rijnmond aandacht besteed aan dit onderwerp, noemt hoofdredacteur Ib Haarsma niet meer dan logisch. "Ik vind het dan ook bijzonder pijnlijk dat we dit soort maatschappelijke discussies over het rolmodel voor meisjes niet mogen voeren. Dat we op Facebook worden geblokt vind ik een schande. Dat hebben we ze laten weten. We zijn erg ontdaan over dit feit, vooral omdat het gaat over een maatschappelijke discussie."

Poll

Van de bijna tweeduizend mensen die onze poll invulden, gaf meer dan tachtig procent aan de foto van Lotte niet te pikant te vinden. Meer dan 85 procent van de mensen zegt het niet terecht te vinden dat het plaatsen van deze foto op Facebook heeft geleid tot een blokkade voor Rijnmond. "Persoonlijk hoef ik het niet te zien, maar plaatsen mag altijd", voegt een stemmer toe.

"Gewoon een prachtige meid die zeker gezien mag worden" en "niks mis mee" reageren volgers op Twitter - want ja, de meningen op Facebook kunnen we door onze blokkade niet meenemen. Anderen zeggen dat Lotte dit soort foto's beter voor haarzelf had kunnen houden: "Hij is prachtig, maar ze had kunnen weten dat dit niet mag op Facebook."

'Niet mijn type'

Andere volgers halen aan dat Amerikanen preutser zijn dan Nederlanders. "Persoonlijk vind ik dit wel kunnen, maar Instagram is van Facebook en dus Amerikaans. Die zijn nou eenmaal preuts." Daar sluit een andere volger zich bij aan: "De dame is niet mijn type, maar ze heeft wel een bepaalde allure en schoonheid. Amerikanen zijn nu eenmaal bijzonder preutserig wat dit betreft."