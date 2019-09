Video: boer blijft nuchter na vondst tweehonderd landmijnen

"Nou ja, schrikken, we dachten eerst dat er een paar waren maar het zijn er toch iets meer. Dat is wel even bijzonder natuurlijk. Als je daar met een machine overheen gaat, hoop je toch altijd maar dat het goed afloopt."

Het is niet voor het eerst dat er landmijnen worden gevonden in de buurt. "Het is een gebied waar toch flink gevochten is."

De akker wordt klaargemaakt voor volgend jaar, dan komen er aardappels in. De boeren moeten even geduld hebben met ploegen. "Als ze maar netjes opgeruimd worden", zegt Kooijman.

De gevonden landmijnen zijn al onklaar gemaakt.