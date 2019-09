Perspektief stopt in Bleiswijk na reeks incidenten

Stichting Perspektief stopt met beschermd wonen in Bleiswijk. Aanleiding zijn een aantal incidenten op locaties van Perspektief, waaronder die op de Frans Halslaan in Bleiswijk.

De gemeente Rotterdam en Perspektief hebben daarop onderzoek laten uitvoeren naar de kwaliteit van de zorg in Bleiswijk en daarop is besloten om de locatie voor beschermd wonen over te dragen aan Pameijer. Dat gebeurt per 1 oktober.

Perspektief is een zorgaanbieder die ondersteuning biedt aan mensen met psychische of psychosociale problemen. Het gaat financieel niet goed met het bedrijf, dat ook actief is in Rotterdam-Zuid, Delft en Den Haag. Vorig jaar was er een tekort.