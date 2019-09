Neptunus-werper Yntema bezorgt Nederland overwinning op OKT

Vorige week verloor de ploeg van bondscoach Evert-Jan 't Hoen op het EK nog verrassend van Tsjechië. Ditmaal ging het niet fout, waardoor Nederland goed is begonnen aan het Olympisch Kwalificatietoernooi in Italië. Yntema gaf in acht innings slechts één punt op waarna Neptunus-collega Kevin Kelly de wedstrijd in het slot gooide.

Morgen speelt Nederland de tweede wedstrijd tegen Israël. Samen met Italië, Spanje en Zuid-Afrika moeten de Nederlanders uitmaken wie er direct naar Tokio 2020 mag. Enkel de winnaar van het toernooi is geplaatst, terwijl de nummer twee op herkansing mag.