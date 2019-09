Test met drijvende zonnepanelen in Oostvoornse Meer

Westvoorne krijgt een primeur in de regio: een test met drijvende zonnepanelen in het Oostvoornse Meer. Zowel het rendement, de slijtage als de gevolgen voor het onderwaterleven worden in kaart gebracht.De kustgemeente werkt hiervoor samen met TNO en de Hogeschool Zeeland.