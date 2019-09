Sparta langer door met assistent Rankovic

Sparta heeft het contract van assistent-trainer Aleksandar Rankovic met één seizoen verlengd. De Serviër, bezig aan zijn tweede seizoen in Rotterdam-West, ligt daarmee tot 2021 onder contract.

‘Na de contractverlenging van onze hoofdtrainer Henk Fraser wilden we ook graag verlengen met Aleksandar. Hij is bezig aan zijn tweede seizoen bij Sparta en neemt dit jaar ook deel aan de cursus Coach Betaald Voetbal waardoor hij zich als trainer nog verder kan ontwikkelen,’ laat technisch manager Henk van Stee optekenen in een persbericht.

Rankovic begon zijn trainerscarrière in 2014 bij ADO Den Haag en was ook toen al de assistent van Henk Fraser. Later volgde de 41-jarige Serviër hem ook naar Vitesse en Sparta.