Rotterdamse scholieren toveren woestenij om tot speelparadijs

Het was vies, nu is het vooral leeg. Maar straks komt er wat moois.

Tim kwam met het idee van een boomhut. "Ik heb er goed over nagedacht. Ook over de veiligheid. Ik kwam hier eigenlijk nooit, want het was niks. Straks ga ik hier met mijn vrienden zitten", zegt de achtste groeper terwijl hij eigenlijk niet kan wachten.

Survivalparcours

Zuqia (11) van de Mr. van Eijckschool, de school aan de andere kant van de woestenij, ontwierp een survivalparcours. Er is een buis waar je doorheen moet en er zijn boomstammetjes om op te balanceren.

Zuqia: "Ik dacht: dat is leuk, straks kunnen kinderen hier spelen. Ik had nooit gedacht dat mijn idee door zo'n heel proces heen zou komen." Stiekem wil ze best vaker speeltuinen ontwerpen.

Normaal geeft de afdeling Stadsbeheer van de gemeente opdracht aan een architect voor de metamorfose van een braak liggend stuk grond. Ditmaal deed de gemeente het anders.

"We wilden het eens anders doen en de kinderen vragen: waar dromen jullie van?", zegt Cynthia de Bruin van Stadsbeheer. Zo kwam er een nieuw en fris ontwerp op tafel vanuit de twee scholen aan weerszijden van het landje.

"Nu weten we dat dit is wat kinderen écht willen. Wat ons betreft doen we dit vaker. Het smaakt naar meer", zegt De Bruin.

Tafeltjes en moestuin

Het terrein is inmiddels schoongemaakt en het bouwen kan nu echt starten. En dan kan straks ook Milou van elf lekker chillen op fris geverfde picknick-tafeltjes en Ecenaz (11) genieten van lekkere kruiden en mooie bloemen in de moestuin die ze zo graag wil.

En de gemeente? Die denkt ondertussen na over een speciale kinderafdeling binnen de ontwerpers, zegt De Bruin met een knipoog.