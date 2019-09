CU en D66 in Tweede Kamer willen meer zekerheid gemeentebudget

De coalitiepartijen ChristenUnie en D66 in de Tweede Kamer willen af van het steeds aanpassen van de hoeveelheid geld die het Rijk aan gemeenten geeft. Nu is het zo geregeld dat als het kabinet meer geld uitgeeft dan gepland, gemeenten ook meer geld krijgen. Maar wordt er landelijk minder uitgegeven, dan moeten ook gemeenten direct bezuinigen. Dat kan zelfs met terugwerkende kracht.

Verschillende gemeenten hebben geklaagd dat ze nu in geldproblemen komen en mogelijk uit bezuinigingen zwembaden of bibliotheken moeten sluiten. Burgemeester Aboutaleb deed op Prinsjesdag bij RTV Rijnmond de oproep aan het Rijk om meer geld te geven.

“Dit is een hele rare en bizarre ontwikkeling. Dat betekent voor Rotterdam tientallen miljoenen euro’s in de min en dat willen we graag gecorrigeerd hebben."

Lobby

De afgelopen weken is daar druk voor gelobbyd in Den Haag. Maandag is er ook met minister-president Rutte over gesproken. Burgemeester Aboutaleb: “ Ik hoop dat de Tweede kamer en het kabinet nog voor dat wij onze begroting in november presenteren, erin zullen slagen voor Nederland als geheel dat verschil plat te slaan."

Aboutaleb benadrukt dat deze methode gebruikt wordt in een tijd van bezuinigen. "Dat snappen we. Dan moet heel Nederland bezuinigen. Maar nu bezuinigt Nederland niet en tóch halen ze geld uit het budget van de gemeente".

Andere manieren

De ChristenUnie en D66 in de Tweede Kamer zeggen van dit systeem af te willen. Zij vinden dat er betere manieren zijn om de hoogte van het gemeentefonds te bepalen. Bijvoorbeeld door te kijken naar begrotingstrends over verschillende jaren. Het gemeentebudget is dan wel gekoppeld aan de Rijksbegroting, maar de grote schommelingen zijn eruit.

“Het is niet uit te leggen dat gemeenten moeten bezuinigen omdat het Rijk zóveel geld heeft, dat het niet eens lukt om alles uit te geven", zegt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. "Dat als het kabinet geen JSF koopt, gemeenten minder kunnen doen voor mensen die zorg nodig hebben, kinderen die jeugdzorg nodig hebben en dak- en thuislozen die een dak boven hun hoofd nodig hebben. Het is belangrijk om meerjarig financiële zekerheid te geven aan gemeenten.”

“Voor het behoud van bibliotheken en zwembaden hebben gemeenten zekerheid nodig. Wij hebben geluisterd naar de lokale bestuurders die nu de noodklok luiden", zegt D66-fractievoorzitter Rob Jetten.