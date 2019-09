Rapport: geluid en wonen op Stadhuisplein gaan moeilijk samen

Wonen aan het Rotterdamse Stadhuisplein is in de huidige situatie zo goed als onmogelijk. Zelfs als bestaande woningen en horecagelegenheden extra worden geïsoleerd, blijft de vraag of de geluidsoverlast niet wettelijke normen overschrijdt. Dat stelt de Milieudienst Rijnmond DCMR na onderzoek in opdracht van de gemeente.