Feyenoord legt bloemen en shirt neer bij herdenkingsplek Ricksen

Een deel van de Feyenoord-selectie is woensdagavond naar de herdenkingsplek van Fernando Ricksen gegaan om hun steun te betuigen. Onder andere Jaap Stam, Steven Berghuis en Eric Botteghin legden een Feyenoord-shirt met bloemen neer bij de plek die is ingericht buiten het stadion in Glasgow.

Woensdagochtend maakte Rangers FC, donderdagavond tegenstander van Feyenoord in de Europa League, bekend dat Ricksen op 43-jarige leeftijd was overleden. De Limburgse voetballer, die maar liefst 182 duels namens Rangers FC speelde en mateloos populair was in Glasgow, overleed aan de gevolgen van de spierziekte ALS.

Eerbetoon

Bij de persconferentie van Feyenoord ging trainer Jaap Stam direct in op het trieste overlijden van Ricksen. “Mooi om als club een eerbetoon te maken aan hem. Hij was een type speler die er altijd voor ging en altijd het maximale eruit wilde halen", aldus Stam.

Donderdagavond zal er voorafgaand aan het duel tussen Feyenoord en Rangers FC een minuut stilte worden gehouden ter nagdachtenis aan de 12-voudig international.