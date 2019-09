Berghuis voelt zich fit voor Rangers FC-Feyenoord: 'Verwacht geen problemen'

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan het uitduel in Schotland, gaf Berghuis aan dat afgelopen weekend nog te vroeg kwam: 'Dat was niet uit voorzorg, dat kwam nog te vroeg. Maar nu voel ik me beter. Ik heb een hele training afgewerkt en dat ga ik straks ook weer doen", aldus Berghuis die zich fit voelt en verwacht dat hij donderdagavond weer in de basis zal staan.

Daarnaast ging Berghuis in op de omstandigheden in Glasgow, en of hij nu al tevreden is over het Europese avontuur van Feyenoord. "Al gaat het nu eigenlijk pas beginnen", zegt Berghuis. 'En dan hoop je natuurlijk wel op dit soort tegenstanders. In wedstrijden waarvan je weet dat het goed bekeken gaat worden."

Rangers FC-Feyenoord is donderdagavond vanaf 20.00 uur live te volgen via Radio Rijnmond Sport.