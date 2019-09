Uitslaande brand in schuur met hooi Streefkerk

In een schuur in Streefkerk woedt woensdagavond brand. De brand brak rond 21:00 uur uit in het pand aan de Bergstoep.

Het vuur is uitslaand. In de schuur ligt hooi opgeslagen. Een watertransporteenheid is opgeroepen om extra bluswater aan te voeren. Het water wordt uit rivier De Lek gepompt.

In de buurt van een schuur staat een woning. De brandweer zet in op het voorkomen van overslag naar omliggende panden. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen.

Bij de brand komt veel rook vrij, die richting de polder trekt. Mensen die last hebben van de rook wordt geadviseerd uit de rook te blijven en ventilatie te sluiten.