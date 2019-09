Stam over ambiance rond Rangers FC-Feyenoord: 'Dat heeft wel een impact'

Feyenoord-trainer Jaap Stam heeft als voetballer veel ervaring opgedaan in Europese wedstrijden. Hij weet dan ook als geen ander dat Feyenoord in de uitwedstrijd tegen Rangers FC in een bijzondere ambiance terechtkomt. "Dat heeft wel een impact, vooral als je dat niet bent gewend."

Stam refereerde daarbij vooral naar zijn eigen tijd bij Manchester United. "Toen ik daar begon zaten er 50000 mensen en uiteindelijk werden dat er zo'n 75000. Als die allemaal tekeer gaan dan doet dat wel wat met je", aldus de Feyenoord-trainer, die aangeeft dat het voor jongere spelers vooral belangrijk is om het mee te maken. "Dat is de beste manier. Door dit soort jongens in deze situaties te laten spelen."

Verder is Stam vastberaden om zijn elftal donderdagavond niet aan te passen omdat het een uitduel betreft. "Dat hoeft niet denk ik. Onze intentie is om aanvallend voetbal te spelen, al moet je natuurlijk ook rekening houden dat het niet altijd mogelijk is."