Vijf tips over dood Poolse man in Berkel en Rodenrijs

Bij de politie zijn vijf tips binnengekomen over de dood van Tomasz Tedorowicz (38) in Berkel en Rodenrijs. Aan de zaak werd dinsdagavond aandacht besteed in het programma Opsporing Verzocht.

Tedorowicz werd in de nacht van zondag 7 op maandag 8 juli omgebracht in een huis aan de drs A.H. Verweijweg in Berkel en Rodenrijs. De Pool kwam in oktober 2017 naar Nederland en woonde sinds die tijd op tien verschillende adressen.

In de periode voor zijn dood werkte hij in Bleiswijk en woonde hij tijdelijk in Berkel en Rodenrijs. Het huis aan de drs A.H. Verweijweg deelde hij met dertien andere Oost-Europeanen. Volgens de politie waren de meeste bewoners erg op zichzelf. In het huis zou regelmatig ruzie zijn geweest. Volgens omwonenden was er ook sprake van drank- en drugsmisbruik.

De laatste avond van zijn leven dronk Tederowicz nog wat met twee huisgenoten. Rond 00:30 uur hielden de twee het voor gezien. De volgende ochtend vond een van de bewoners het stoffelijk overschot van Tederowicz op de bank in de gezamenlijke woonkamer.



Fikse ruzie

De politie hield na de vondst van het lichaam veertien mensen aan: alle bewoners van het huis én een 29-jarige Pool uit Boskoop. Die man had eerder met Tedorowicz een kamer gedeeld. Volgens getuigen hadden de twee fikse ruzie gehad.

De man uit Boskoop zit nog steeds vast, net als één van de twee Polen met wie Tomasz op zijn laatste avond iets had gedronken. Beide mannen weigeren een verklaring af te leggen.



De politie is nog op zoek naar een nog onbekende, vermoedelijk Poolse vrouw. Zij is op zondag 7 juli in Aalsmeer opgehaald door de verdachte uit Boskoop. Bekend is dat zij die dag samen in Tilburg hebben gegeten. Daarna heeft de man haar tussen 01.00 en 01.30 uur weer in Aalsmeer afgezet, op de hoek van de Cyclamenstraat en de Ophelialaan.

Op de drs A.H. Verweyweg is rond 03:00 uur een wandelaar gefilmd. Ook met hem wil de politie nog graag in contact komen.