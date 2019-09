Botteghin over concurrentie: 'Maak me geen zorgen na komst Senesi'

Met de komst van Marcos Senesi is het nog maar de vraag welk centraal duo op lange termijn de voorkeur gaat genieten van trainer Jaap Stam. Eric Botteghin maakt zich echter geen zorgen om zijn plek in de defensie. 'Nee, helemaal niet.'

Verder probeert Botteghin alle discussies over zijn positie te vermijden. "Ik lees wat dat betreft niks, maar ik ben wel blij dat Senesi er bij is. Want we hebben een brede selectie nodig", legt de aanvoerder uit, die het ook leuk vindt dat er nog een Zuid-Amerikaan bij is: "Dat is alleen maar leuk voor mij, want nu heb ik weer een vriend erbij met wie ik Spaans kan praten."

Maar of die Spaanse voertaal ervoor gaat zorgen dat Botteghin en Senesi een nieuw koppel gaan vormen, daar durft de Braziliaan zich niet over uit te laten: "Dat is aan de trainer, die gaat dat straks bepalen. Maar ik heb nog steeds een goed gevoel, krijg veel vertrouwen van de trainer en medespelers en dat is het belangrijkste voor mij."

