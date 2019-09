Sapproducent Innocent zoekt nieuwe medewerkers voor duurzame fabriek

De eerste smoothie is al gemaakt, als symbolische handeling voor de komst van een nieuwe fabriek van vruchtensapproducent Innocent op de Maasvlakte. CEO Douglas Lamont en burgemeester Aboutaleb trapten zich suf op een elektrische fiets en wisten zo een grote blender vers fruit te mixen tot sap. Vanaf 2022 zullen zo’n vierhonderd miljoen gekoelde flesjes vruchtensap per jaar volgen.

De feestelijke start vond plaats in een tent op een nu nog winderige, kale vlakte langs het Calandkanaal. Binnen een jaar staat hier één van de meest duurzame fabrieken ter wereld. The Blender - zoals de fabriek gaat heten - wordt volledig CO2-neutraal. Ook wordt zoveel mogelijk duurzaam gewerkt tijdens de bouw en bij het productieproces.

"We gaan zoveel mogelijk water, afval en energie beperken en omdat de fabriek dicht bij de plek komt waar de ingrediënten arriveren, besparen we ruim dertienduizend vrachtwagenritten per jaar", zegt Douglas, de ‘hoofdblender’ van Innocent. Het bedrijf investeert 223 miljoen euro in de fabriek. De sappen zijn bestemd voor zeventien Europese landen.

Food Hub

Het Havenbedrijf Rotterdam rolt de rode loper uit voor de allereerste fabriek op de Rotterdam Food Hub: een zestig hectare groot gebied voor bedrijven in de agro-foodbranche. Kades en wegen worden aangelegd om het gebied toegankelijk te maken. En er komen ligplaatsen voor de binnenvaartschepen, zodat gekoelde en bevroren lading snel opgeslagen, bewerkt en getransporteerd kan worden.

“De komst van Innocent is een mooie nieuwe ontwikkeling voor de haven, vlakbij de containerterminals", zegt CEO Allard Castelein. "Het is een innovatief en duurzaam bedrijf dat tweehonderd nieuwe banen gaat opleveren. We hopen dat we met hun komst meer bedrijven in de foodsector mogen verwelkomen."

Natuurreservaat

Het terrein lag al tientallen jaren braak. Ooit was het een natuurreservaat, later waren er plannen om een olieterminal te bouwen maar zover kwam het nooit.

Castelein: "De tijden veranderen, we hebben nu een duurzame samenleving en streven naar een klimaatneutrale economie. Daar past een duurzaam bedrijf als Innocent perfect bij."

Castelein maakt zich geen zorgen over de werving van personeel, ook al ligt de nieuwe fabriek in een afgelegen gebied. "Het is een heel jong en innovatief bedrijf dat maatschappelijke en klimaatproblemen wil helpen oplossen. Dat spreekt aan. Het is niet een simpele sappenproducent, om het met respect te zeggen. Ze moedigen jonge mensen aan om voor hen te werken, in een van de mooiste stukjes haven die we hebben. Ik denk dat de sfeer die ze uitstralen, het een leuke werkplek maakt."