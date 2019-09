Weesplanten krijgen nieuw thuis in geveltuinen Rotterdam-Noord

Met een bakfiets speuren Karin Padmos en haar medewerkers Rotterdam-Noord af. De plantenredders kijken in verwilderde tuinen, in tuinen van panden die op de nominatie staan om gesloopt te worden en vangen afdankertjes op.

"Als we horen dat tuinen worden vernieuwd of plantsoenen worden herbeplant, dan gaan we er met de bakfiets op af en proberen zoveel mogelijk planten met kluit en al te redden en gaan we ze op onze tuin inkuilen en vertroetelen", vertelt Karin Padmos.

De reddingsoperatie van weesplanten heeft als belangrijkste doel om te voorkomen dat planten in de vuilcontainer belanden. "Het gaat erom dat ze niet worden weggegooid", zegt de strijdbare plantenredster. "Er wordt al zoveel weggegooid in deze maatschappij en deze planten verdienen een tweede plek. En soms een derde."

De weesplanten worden meegenomen naar GroenNoord, een groene strook tussen de Gordelweg, het Noorderkanaal en de snelweg A20. Daar worden de geredde planten in tijdelijke bedden opgelapt, verzorgd en vertroeteld. Totdat ze weer voldoende op adem zijn gekomen en herplaatst kunnen worden in geveltuinen, wijktuinen of andere groene initiatieven. Allemaal in Rotterdam-Noord.

Karin wijst een verdorde hortensia aan met hangende bladeren. "Deze komt uit een achtertuin die op de schop gaat, en hij ziet er nu verlept uit maar dat gaat goed komen", vertelt ze vol vertrouwen. "We snoeien hem terug, zetten hem in de volle grond, en in het voorjaar krijgt hij weer uitlopers en dan bieden we hem gratis als weesplant."

Praten tegen dorre planten

Karin Padmos doet het allemaal niet alleen. Ze wordt geholpen door medewerkers die een tegenprestatie verrichten voor hun uitkering. Een van hen is tuinman Norbert die de planten zachtjes in het Antilliaans toezingt. "Ik zing en praat tegen de dorre planten, en dat doet ze goed", zegt hij.

Online en gratis kunnen bewoners in Noord een geveltuin bestellen. "We leggen geveltuinen aan van a tot z en meestal doen we het gratis. Alleen als het meerdere voorgevels tegelijk zijn, dan vragen we een kleine donatie om aarde te kunnen kopen", zegt Karin.

Na een herstelperiode vertrekken de weesplanten naar een nieuwe bestemming. Dit keer gaat een volle bakfiets met onder meer lavendel richting de voorgeveltuin van een mevrouw in de Gerard Scholtenstraat. "De lavendel was een overblijfsel van de Rotterdamse Dakendagen op de Bijenkorf", vertelt Karin.

De 83-jarige buurman Louis komt even om het hoekje gluren wat er allemaal gebeurt. "Ja, ik vind het heel mooi, ik vind het schattig en leuk van jullie", zegt hij glunderend.

Omdat zijn buurvrouw slecht ter been is, belooft hij dat hij de planten water zal geven. "Alleen in het begin hebben ze water nodig. Daarna moeten de planten het zelf doen", zegt Karin tegen de buurman.

Tuinman Norbert maakt een foto van de nieuwe geveltuin. "Ik houd van mijn werk en je ziet hoe mooi het er weer uitziet."