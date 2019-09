Poes uit Utrecht belandt in Vlaardingen

Gelukkig bleek de poes gechipt en geregistreerd. Een eerste poging van de dierenambulance om contact op te nemen met de eigenaresse, leverde niets op. De dierenopvang waagde dinsdagochtend nog een poging en kreeg toen een "dolgelukkige dame uit Utrecht aan de lijn".

De vrouw was haar kat al vijf weken kwijt en had de hoop verloren dat ze ooit nog gevonden zou worden. Hoe de poes zo'n zestig kilometer verderop in Vlaardingen terecht is gekomen, is niet duidelijk.

"Zonder chip was de link nooit gelegd. Dus als je kat nog niet gechipt en geregistreerd is, doe dat dan alsnog. Noëlle bewijst maar weer eens hoe belangrijk dat is", besluit de dierenopvang.