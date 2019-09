Champions League-debutant Marten de Roon hard onderuit

De Italiaanse club is dit Champions League-seizoen de enige debutant in het miljoenenbal maar zal de openingswedstrijd in Zagreb snel willen vergeten. De ploeg van De Roon - waar ook voormalig FC Dordrecht-speler Robin Gosens in de basis stond - keek halverwege al tegen een 3-0 achterstand. De 28-jarige Zwijndrechter liep daarnaast ook tegen een gele kaart aan.

Oud-Feyenoorders

Verder kwamen er woensdagavond ook drie voormalig Feyenoorders in actie. Rajiv van La Parra was daarvan de enige die verloor. Met Rode Ster Belgrado kon Van La Parra, die 90 minuten meespeelde, niet stunten tegen Bayern München. Het werd 2-0 in de Allianz Arena.

Verder speelde aanvoerder Ruud Vormer met Club Brugge 0-0 gelijk tegen Galatasaray, terwijl Fedor Smolov met Lokomotiv Moskou voor een stuntje zorgde door met 1-2 van Bayer Leverkusen te winnen. Bij laatstgenoemde club staat Peter Bosz aan het roer.

Tot slot was er een bijzondere hoofdrol voor regioscheidsrechter Danny Makkelie. De Dordtenaar was de scheidsrechter bij de topper tussen Atletico Madrid en Juventus (2-2), en kreeg in de tweede helft een bal tegen zijn gezicht aan. Makkelie viel op de grond en legde het spel even stil, maar kon de enerverende wedstrijd daarna afmaken.