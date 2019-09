Het weer van donderdag: Rustig weer

Morgen - na het verdwijnen van de eventueel aanwezige mist - krijgen we veel zon en blijft het droog. De oostenwind neemt toe tot zwak of matig en het wordt 18 graden.

Vooruitzichten

In het weekend wordt met een zuidelijke stroming warme lucht aangevoerd. Zaterdag is de mooiste dag met volop zon. Op zondag is er een veel zon, in de loop van de dag verschijnt er meer bewolking en eind van de dag bestaat er vanuit het zuidwesten een toenemende kans op een regen- of onweersbui. Het wordt in het weekend 20 tot 25 graden. Volgende week wordt het wisselvallig met geregeld regen of buien en gaat de temperatuur geleidelijk omlaag naar 18 graden.