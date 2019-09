Stroomstoring treft basisschool en 340 huishoudens in Groot-Ammers

Door een kapot distributiestation zijn 340 klanten en een basisschool in Groot-Ammers sinds 05:30 uur getroffen door een stroomstoring.

Stedin regelt noodstroom voor het getroffen gebied en CBS Rehoboth. Die is naar verwachting rond 10:30 uur aangesloten. De storing gaat volgens het bedrijf een tijdje duren. Monteurs zijn bezig met reparaties.

In de omgeving zijn meerdere distributiestations uitgevallen. Eerder was er ook een stroomstoring in Gorinchem, Arkel, Leerdam en Vianen. Stedin en TenneT onderzoeken de oorzaak van de uitval.