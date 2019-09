Oogst op wijngaard Simonshaven van start: 'Het wordt een hele mooie wijn'

In zijn wijngaard in Simonshaven (bij Spijkenisse) begint wijnboer Fred Lorsheijd donderdag met het oogsten van de eerste druiven. Ook al was de zomer vorig jaar beter, over de kwaliteit van deze druiven maakt hij zich geen zorgen. "Het wordt een hele mooie wijn, daar ben ik niet bang voor", zegt hij zelfverzekerd.

Wijndomein de Vier Ambachten, zo heet de ruim 3,5 hectare wijngaard met twaalfduizend druivenstokken van Fred. "Een volledig uit de hand gelopen hobby", lacht hij. "Destijds vond iedereen het heel raar, het is leuk dat blijkt dat het wel lukt."

Ieder jaar wel wat

Hoeveel wijn hij dit jaar kan maken, kan Fred Lorsheijd nog moeilijk zeggen. Hij heeft last van fruitvliegen en wespen. Die vreten de bessen aan. Vanwege de oogsttijd is het te laat voor bestrijdingsmiddelen. Eind oktober blijkt wat de oogst oplevert. "Maar de kwaliteit is redelijk goed, daar mogen we niet over klagen", belooft de wijnboer.

Door de beestjes raakt hij naar verwachting 20 tot 25 procent van de oogst kwijt. "Dat doet zeer. Maar ik heb geleerd dat er ieder jaar weer wat is. Het ene jaar is beter dan het andere", zegt hij nuchter.

Van de druiven maakt hij niet alleen verschillende wijnen, maar ook likeuren en jams.

Open dag

Deze week begint de oogst, half oktober is alles geplukt. Fred werkt met zo'n vijf man per dag, een combinatie van cliënten van de zorgboerderij, kennissen, vrienden en familie.

Na de oogst is het tijd om appels te verzamelen voor cider. Wie een kijkje wil nemen op de wijngaard, kan komende weekend terecht op de open dagen, gecombineerd met een kunstmarkt.