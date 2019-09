Imam vertrekt bij Essalammoskee om uitspraken 'Nederland is niet ons land'

De Rotterdamse Essalammoskee breekt met imam Said Abarkan. De voorganger kwam vorige week in opspraak. In een geluidsfragment van een koranles in 2014 in Den Haag zegt hij dat moslims uiteindelijk moeten vertrekken uit ons land. "Nederland is niet ons land", zegt hij in opnames, die door NRC en Nieuwsuur naar buiten zijn gebracht.