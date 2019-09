Rechtbank Rotterdam herdenkt vermoorde advocaat in bijeenkomst

Op de Rotterdamse rechtbank beginnen alle zittingen donderdagochtend later, vanwege een herdenkingsbijeenkomst voor de vermoorde advocaat Derk Wiersum. De vrouw van de advocaat is rechter in Rotterdam.

Derk Wiersum werd woensdag in Amsterdam doodgeschoten. De raadsman stond Nabil B. bij, die kroongetuige is in de grote moordzaak tegen Redouan Taghi. De schutter is nog altijd voortvluchtig.

Bij de bijeenkomst in Rotterdam zijn advocaten, rechters en officieren van justitie aanwezig.