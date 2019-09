Film 'Porfotto' over Spangense overvallers genomineerd voor prijs

"De film gaat over drie jongens die net een overval hebben gepleegd", vertelt Edson. Met het geld moeten ze zien te overleven, in Spangen. In één nacht maken ze wat keuzes die invloed hebben op waar ze uiteindelijk uitkomen." Meer wil de jonge maker nog niet verklappen. Het is een korte film van dertig minuten.

Rotte stad

De titel van de film is een Surinaams woord. "Het is een hele letterlijke vertaling van 'rotter dam', vertaald naar verrotte, rotte stad," legt Edson uit. "Maar de film heeft niet zo'n negatieve connotatie als de vertaling."

Hij maakte gedeeltelijk gebruik van professionele acteurs. Voor de rest jongens en meiden uit Rotterdam. "Om de realiteit erin te houden", zegt Edson.

Bericht gaat verder onder de trailer



De regisseur kreeg een soort startersbudget van de filmacademie, samen met een coach moest hij proberen meer geld te krijgen. "Dat is tegelijkertijd ook de opdracht." Uiteindelijk had hij een budget van rond de 30 duizend euro. Dat is voor een film niet veel. "Moet je nagaan dat het studenten zijn en niemand betaald krijgt, en dan nog steeds is 30 duizend te weinig."

Regisseren

Edson begon op het grafisch lyceum, freelancete zeven jaar in de filmwereld en ging daarna pas naar de filmacademie. "Na het grafisch lyceum had ik altijd de focus om te gaan regisseren."

De samenwerking met de gemeente Rotterdam was bij het maken van de korte film lastig, zegt Edson.

"We hadden veel meer openheid verwacht, maar de lokale plekken stonden er juist heel erg voor open. Vanuit de gemeente was het nog best ingewikkeld, al was de Film Commissioner heel erg behulpzaam. Dat hielp echt enorm en is heel fijn."

Prijs

Die Film Commissioner is er om te bemiddelen tussen filmmakers en de gemeente, bijvoorbeeld als het gaat om vergunningen voor filmlocaties.

De prijs waar Porfotto voor is genomineerd, bedraagt vijfduizend euro. De uitreiking is 30 september. Wat Edson eventueel met het prijzengeld gaat doen? "Sparen voor een nieuw project!"