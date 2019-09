Feyenoord verliest met 1-0 van Rangers FC

Feyenoord heeft de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League verloren. Het Schotse Rangers FC was met 1-0 te sterk voor de Rotterdammers. Sheyi Ojo besliste in de 23e minuut de wedstrijd met een afstandsschot in Schots voordeel.

De eerste kans van de wedstrijd was voor Feyenoord. Allan McGregor, doelman van Rangers FC, loste een schot van Orkun Kökçü, maar Sam Larsson kon uit een moeilijke hoek niet profiteren. Na negen minuten kreeg Rangers FC een strafschop na hands van Edgar Ié. Rangers-captain James Tavernier faalde echter oog-in-oog met Kenneth Vermeer door de bal op de buitenkant van de paal te schieten.

Rangers neemt over

Rangers FC nam het initiatief over en schoot met Scott Arfield na een kwartier op de binnenkant van de paal. Na 23 minuten was het wel raak voor de blauwhemden. Sheyi Ojo schoot van afstand raak in de korte hoek: 1-0. Vlak voor rust kreeg diezelfde Ojo de uitgelezen kans om er 2-0 van te maken, maar van dichtbij schoot de Engelsman naast het doel.

Ook in de tweede helft was de eerste kans voor Feyenoord. Steven Berghuis werd in de diepte gestuurd en haalde met links diagonaal uit. Doelman McGregor kon met de handen redding brengen in de verre hoek. Daarna nam Rangers het initiatief weer over via kleine kansen voor Sheyi Ojo en Scott Arfield, die beiden over kopten.

Slotoffensief

In het laatste kwartier opende Feyenoord een slotoffensief met één grote kans voor invaller Luciano Narsingh. De buitenspeler werd door Leroy Fer gelanceerd maar miste de één-op-één met Allan McGregor.

Feyenoord staat door de nederlaag vierde in de groep G van de Europa League. FC Porto won namelijk met 2-1 van Young Boys, waardoor de Zwitsers op basis van gescoorde goals boven Feyenoord uitkomen.





Opstelling Feyenoord:

Vermeer; Karsdorp, Ié, Botteghin, Haps; Tapia, Kökcü (65' Narsingh), Fer; Berghuis, Sinisterra (87' Toornstra), Larsson (78' Jørgensen)

Scoreverloop

23' Sheyi Ojo 1-0