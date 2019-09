Buitenplaats Brienenoord bijna open, maar 'nog een tikkie onaf'

Een dag voor de opening ziet het er niet uit alsof het elk moment open kan, maar dat is ook niet de bedoeling. "Het is nu nog een tikkie onaf en dat zal ook altijd zo blijven. Dat hoort ook bij deze plek. Zo kunnen mensen die hier komen het zelf verder afbouwen", zegt initiatiefnemer Maurice Specht. Collega Rineke Kraaij vult aan: "De stad is nooit af, Rotterdam is nooit af. Dat hoort ook niet bij Rotterdam en hier ook niet."

Het gebouw waarin Buitenplaats Brienenoord zit, is bijzonder; middenin in het gebied, met uitzicht op de rivier en de stad. Het pand, dat volgens Maurice wel wat van een molshoop weg heeft, is voor zeventig procent gemaakt van materialen uit het oude gebouw dat op die plek stond. Dat deed vanaf de jaren dertig dienst als zomerkamp voor 'bleekneusjes'; arme, zieke kinderen uit Rotterdam-Zuid die daar lichamelijk en psychisch konden aansterken.



Het is een voorbeeld van duurzaam bouwen en anders nadenken; iets wat ze bij de Buitenplaats erg belangrijk vinden. "Deze plek is voor iedereen, van alle leeftijden. Wat wij eigenlijk willen is dat we nadenken over de toekomst. Hier heb je tijd en ruimte om de boel opnieuw uit te vinden", zegt Kraaij. "Dat willen we met kinderen doen, want de toekomst is aan hen, maar we willen ook volwassenen uitnodigen om te spelen. Niet letterlijk, maar vanuit een werksituatie. Zodat ze andere oplossingen verzinnen voor wat ons te wachten staat."