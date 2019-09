Mogelijk rookverbod op busstation Dordrecht

Een meerderheid in de gemeenteraad van Dordrecht is voorstander van een rookverbod op het Dordtse busstation. Nu bestaat er nog de onlogische situatie dat er op het NS-station niet gerookt mag worden, behalve bij de speciale rookpalen, terwijl er op het naastgelegen busstation geen beperkingen gelden.

Bij het RTV Rijnmondprogramma De Zoekmachine kwam een vraag binnen van een kijker over de situatie. Martin Coenen loopt vaak vanuit het treinstation over het busstation. "En dan moet ik door de rookgordijnen lopen." Bovendien vindt hij het onlogisch: "Wat is het verschil tussen de trein en de bus, het is allebei openbaar vervoer."

David Schalken van de grootste collegepartij Beter voor Dordt zegt in een reactie dat hij een gedeeltelijk rookverbod op het busstation wel een goed idee vindt. "Ik denk dat we daar heel veel mensen een plezier mee doen, absoluut. Volgens mij zijn de rokers steeds meer gewend dat ze niet overal mogen roken, dus hier zullen ze ook wel aan wennen."

Collega-raadslid Peter Kwaak van de VVD wil niet al te zeer betuttelen, maar voelt wel voor een verbod met een aparte rookzone. "Misschien dat de mensen dan in gesprek kunnen gaan met elkaar: 'hé ik heb last van de rook, kunt u even daar gaan staan?'."

Beter voor Dordt heeft vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders te vragen om de mogelijkheden voor het verbod te onderzoeken. Ook GroenLinks, CU/SGP en D66 staan achter een eventueel rookverbod.