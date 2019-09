Rijnmond weer zichtbaar op Facebook na omstreden naaktfoto

Bepaalde functies van de Facebook-pagina van Rijnmond werden woensdagochtend ingetrokken na het plaatsen van een artikel met een omstreden naaktfoto van de 22-jarige Lotte uit Hoogvliet.

Die foto werd dit weekend van haar Instragram verwijderd. Volgens Lotte komt dat doordat zij 'een maatje meer' heeft. De Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) noemde de maatregel 'volstrekt absurd'.



Ontdaan

Dat Rijnmond aandacht heeft besteed aan het verhaal van Lotte, noemde Haarsma niet meer dan logisch. "Ik vind het dan ook bijzonder pijnlijk dat we dit soort maatschappelijke discussies over het rolmodel voor meisjes niet mogen voeren. Dat we op Facebook worden geblokt vind ik een schande. Dat hebben we ze laten weten. We zijn erg ontdaan over dit feit, vooral omdat het gaat over een maatschappelijke discussie."