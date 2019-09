Nationale Plasdag: proper pissen in Rotterdam

Met nieuwe openbare toiletten en het opzetten van de 'Propere Plee' is de toiletnorm van de Maag Lever Darm Stichting bereikt in Rotterdam. De stichting vindt dat om de 500 meter een toilet zou moeten zijn.

Op de Nationale Plasdag laat Rotterdam weten een toegankelijke en gastvrije stad wil zijn, ook voor mensen die vaker naar de wc moeten. "Mensen met buik- of blaasproblemen durven er niet op uit, zonder zeker te weten dat er een toilet in de buurt is. Ook ouderen en hele jonge kinderen moeten vaak onverwachts naar het toilet", schrijft de gemeente.

De gemeente wil zich hard maken voor meer toegankelijke, openbare en opengestelde toiletten. De afgelopen tijd zijn acht nieuwe zelfreinigende openbare toiletten geplaatst, en daar komen er nog meer bij.

Ook is de Propere Plee geïntroduceerd. Met een groene sticker op de deur kunnen cafés, restaurants of hotels laten zien dat het publiek gratis van het toilet gebruik mag maken.