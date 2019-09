OM Rotterdam geeft 750 euro voor tips vuurwapenbezit

Justitie in Rotterdam gaat tipgevers 750 euro geven voor aanwijzingen over vuurwapenbezit. Daarnaast mogen agenten voortaan persoonsgericht gaan fouilleren.

De gemeente, het Openbaar Ministerie en de politie maakten donderdag onorthodoxe maatregelen bekend om het vuurwapengeweld in de stad aan te pakken. In de eerste helft van het jaar waren er in de Rotterdam al 72 schietpartijen, evenveel als in heel vorig jaar.

Tipgeld

Een van die maatregelen is een tipgeldregeling voor illegale vuurwapens. Een tip die leidt tot het onderscheppen van een vuurwapen, wordt beloond met maximaal 750 euro. De beloningsregeling is een bestaande mogelijkheid die nog niet veel bekendheid heeft. Daar wil het OM verandering in brengen met een campagne die 1 oktober van start gaat.

"Uiteraard bekijkt de politie hierbij zorgvuldig of de melder de melding kan geven zonder zelf in gevaar te komen", schrijft burgemeester Aboutaleb aan de gemeenteraad.

Ook gaan agenten voortaan persoonsgericht fouilleren. Tot frustratie van de politie mochten agenten ‘bekenden’ die eerder in onderzoeken naar vuurwapengeweld naar boven zijn gekomen, niet zomaar aan een fouilleeractie onderwerpen.

Rotterdam liep al voorop met het invoeren van gebiedsgericht fouilleren. In gebieden die door de burgemeester op basis van de Gemeentewet zijn aangewezen, mogen politiemensen mensen ‘zonder aanziens des persoons’ fouilleren.

Criminele conflicten

Het merendeel van de schietpartijen is gelinkt aan de handel in drugs, blijkt uit onderzoek van de politie. Er is sprake van afpersing, sluimerende conflicten en ripdeals. Verschillende criminele netwerken zijn verantwoordelijk voor de schietincidenten. In deze netwerken speelt een aantal personen een cruciale rol als het gaat om vuurwapenbezit en -gebruik, stelt de burgemeester.

Op basis van informatie van de politie gaat een officier van justitie deze personen nu aanwijzen als ‘veiligheidsrisicosubject’. Degenen die dit stempel krijgen, mogen dan op basis van de Wet Wapens en Munitie worden gefouilleerd.

Politie en justitie verwachten met deze maatregelen meer vuurwapens vroegtijdig van straat te kunnen halen en het aantal schietincidenten terug te dringen.