Moniz over NAC-uit: 'Hopen dat we verdedigend goed staan, want scoren zullen we altijd'

Vloet over NAC-Excelsior 'We moeten onze ballen tonen'

Vloet speelde in het seizoen 2017/2018 voor de Brabanders. ''Het 'Avondje NAC' is wel iets moois. Elke wedstrijd was uitverkocht. Ze zijn trouwe en fanatiek. Het is mooi om in zo'n ambiance te spelen.''

Nadat hij de jeugdopleiding van PSV doorliep brak hij niet door. NAC gaf hem de kans om zich te ontwikkelen. ''NAC is de club die mij het podium heeft gegeven om mezelf te laten zien in de eredivisie. Ik heb daar, behalve drie wedstrijden schorsing, alles gespeeld. Daar ben ik ze dankbaar voor.''

De Brabander is bij Excelsior meer volwassen. ''Het is de bagage die je in de loop van de jaren meeneemt. Van verschillende meningen van trainers, pik je iets op. Je wordt ouder en wijzer, laat ik het zo zeggen.''

