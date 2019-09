'Nog zeker vierhonderd landmijnen in de regio'

'Nog zeker 400 landmijnen in de regio'

Er liggen nog zo'n 422 landmijnen in de regio verstopt. Dat zegt Huibert van Driel, specialist in explosievenopsporing, nadat er woensdag tweehonderd landmijnen in een weiland in 's-Gravendeel werden gevonden.

Volgens Van Driel zijn er tijdens de oorlog 5864 landmijnen in het gebied gelegd. "Daarvan zijn er 5309 geruimd", weet hij. Een deel is rond de oorlog al gevonden, maar 422 mijnen missen nog altijd en liggen nog ergens in de grond verstopt.



Van Driel weet wel waar de mijnen ongeveer zouden moeten liggen. "We hebben voor de gemeente alle mijnenvelden in kaart gebracht. We weten wel waar ze gelegd zijn, maar niet waar ze destijds zijn geruimd."

Van de mijnen op het terrein van boer Jens Kooijman wist zowel de gemeente als Van Driel af. "Met landbouwwerk kunnen die mijnen in principe geen kwaad, maar bij de aanleg van een drainagesysteem wordt er opeens een stuk dieper gegraven. Zo diep gaat een boer normaal gesproken niet." En dan komen er opeens mijnen boven.



De mijnen in 's-Gravendeel zijn inmiddels door de Explosieven Opruimingsdienst geruimd en worden vernietigd.