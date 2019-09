Moeder vermoorde Caroline van Toledo: 'Op deze manier, met zoveel bruut geweld, is niet te verteren'

De moeder van Caroline van Toledo noemt het nog altijd niet te bevatten wat haar dochter in september 2005 is overkomen. Zij werd dood gevonden in de kofferbak van een uitgebrande auto in Oostvoorne. "Voor dit drama is iemand verantwoordelijk en die mag hier niet mee wegkomen." Na jaren van zwijgen, sprak de moeder van Caroline van Toledo donderdag voor het eerst.

Leon van M. uit Brielle werd al eerder verdacht van betrokkenheid, maar toen was er onvoldoende bewijs. Nieuw DNA-onderzoek en getuigenverklaringen wijzen alsnog Leon van M. aan als verdachte. Hij zegt donderdag in de rechtbank in Rotterdam echter dat hij het slachtoffer niet heeft gekend.



De moeder van Caroline las in de rechtbank donderdag een verklaring voor. "Ze zei eens tegen me: 'Ma, ik ben niet voor het geluk geboren'. Niet wetende wat je nog binnen enkele weken zou moeten meemaken."

'Verschrikkelijk laf'

De dood van Caroline ligt nog altijd als een steen op de maag van de familie. "Een ander besliste over jouw leven. Waarom? Zo uit het leven weggerukt, zonder afscheid. Het is altijd rampzalig je kind te verliezen, maar op deze manier, met zoveel bruut geweld, is niet te verteren. Dit is te gruwelijk en zo laf. Zo verschrikkelijk laf. Onze ergste nachtmerrie is waarheid geworden."

Haar moeder gaat verder: "Met de dood van Caroline is ook een stuk van ons leven weg. Ons gezin is nooit meer compleet. Onze levensvreugde is totaal weg. Te moeten leven met het onrecht wat haar is ongedaan, veroorzaakt ondraaglijke pijn, angst, onrust en heel veel slapeloosheid. Niet alleen in ons gezin, maar ook ver daarbuiten. Dit inmiddels al veertien jaar."

Haar moeder vraagt zich af hoe de laatste uren van haar dochter moeten zijn geweest. "Wat ze ze immens bang geweest zijn. Ze is als oud vuil gedumpt. Wat heeft ze jou misdaan, om haar zo hulpeloos achter te laten?"

Geen straf hoog genoeg

Dat er iemand voor deze moord moet boeten, staat buiten kijf. "Er is iemand verantwoordelijk voor dit drama en die mag hier niet mee weg komen. Die moet zwaar gestraft worden." Gerechtigheid is waar de familie op hoopt. "Voor ons is geen straf hoog genoeg. Geen enkele straf doet recht aan ons gevoel."

Ze richt zich in het specifiek op Leon van M., de man die verdacht wordt van de moord. "Heb je ooit aan ons gedacht, hoe wij ons voelen? Blijkbaar nooit, want je presteerde het om te gaan toeteren als je me passeerde en om vrolijk je hand op te steken. Waar haal je het lef vandaan?"

"We hebben nog een lieve dochter, fijne schoonzoon en twee lieve kleinkinderen, dat is een belangrijke reden om door te gaan. Maar het verscheurende besef dat Caroline nooit meer terugkomt, is voor ons onverdraaglijk."

Bekijk hierboven de hele verklaring die de moeder van Caroline van Toledo voorlas in de rechtbank in Rotterdam.