Aanslagpleger crasht met scooter

Wie beschiet een woning in de Rotterdamse Transvaalstraat en waarom? Daarover tast de politie nog in het duister. Na de aanslag vlucht de schutter op zijn Gilera scooter en gaat op de Randweg keihard onderuit.

Ook is te zien dat de man in de nacht van maandag 19 op dinsdag 20 augustus in de straat stopt, een pistool trekt en vier maal op de ramen van de bovenwoning schiet. Vervolgens vlucht hij met hoge snelheid.

Na zijn val rijdt hij de Meijendaal in. Door de val moet zijn scooter zijn beschadigd en is de man wellicht gewond geraakt.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Via WhatsApp kan ook op 06 -10 00 00 12.